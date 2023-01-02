أحمد العوضي معلقًا على واقعة كوبري الساحل: لولا ستر الله علينا ما طابت الحياة

الإثنين 02/يناير/2023 - 09:41 م

علق الفنان أحمد العوضي، على واقعة كوبري الساحل، التي انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من غير الجائز التعامل مع القضية بسخرية.

وكتب العوضي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “الستر من صفات الله ملك الملوك هو الستار ولولا ستر الله علينا ما طابت الحياة”.

وأضاف: “موضوع الولد والبنت علي الكوبري مش موضوع كوميدي يجوز اننا نهزر فيه.. ده فضح.. حتي لو هما اللي فضحوا نفسهم واجبنا احنا إننا نستر ونعدي الموضوع.. لكن التركيز عليه ونشر الصور هو فضح ودي مش أخلاقنا”.

واختتم العوضي منشوره قائلاً: "ياريت نتروي ونفهم اننا كلنا ربنا ساترنا فلو ربنا شال ستره علي بني ادم افهم ان في لحظه ممكن الستر يتشال من عليك ..ربنا يسترها علينا وعليكم وعلي كل اخواتنا".