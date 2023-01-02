ads
الإثنين 02 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد العوضي معلقًا على واقعة كوبري الساحل: لولا ستر الله علينا ما طابت الحياة

أحمد العوضي
أحمد العوضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الفنان أحمد العوضي، على واقعة كوبري الساحل، التي انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من غير الجائز التعامل مع القضية بسخرية.

وكتب العوضي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “الستر من صفات الله ملك الملوك هو الستار ولولا ستر الله علينا ما طابت الحياة”.
وأضاف: “موضوع الولد والبنت علي الكوبري مش موضوع كوميدي يجوز اننا نهزر فيه..  ده فضح.. حتي لو هما اللي فضحوا نفسهم واجبنا احنا إننا نستر ونعدي الموضوع.. لكن التركيز عليه ونشر الصور هو فضح ودي مش أخلاقنا”.

واختتم العوضي منشوره قائلاً: "ياريت نتروي ونفهم اننا كلنا ربنا ساترنا فلو ربنا شال ستره علي بني ادم افهم ان في لحظه ممكن الستر يتشال من عليك ..ربنا يسترها علينا وعليكم وعلي كل اخواتنا".

 

Screenshot_2023-01-02-21-20-47-03_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2023-01-02-21-20-47-03_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
احمد العوضي واقعة الفعل الفاضح واقعة كوبرى الساحل كوبري الساحل الفنان أحمد العوضى