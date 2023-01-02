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الإثنين 02 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرنتفورد في الأسبوع ١٩ للدوري الإنجليزي

ليفربول وبرينتفورد
ليفربول وبرينتفورد
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ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد برنتفورد ويقود محمد صلاح نجم الريدز فريقه اليوم من أجل مواصلة الانتصارات والدخول للمربع الذهبي وضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد صعوبة المنافسة على لقب البريميرليج وتقام مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر ضمن منافسات الجولة ١٩ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج. 

ترتيب فريق ليفربول وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم والتي تنقل بث مباشر يتواجد فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز العاشر برصيد 23 نقطة.
 

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي 

ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ويسعى محمد صلاح لقيادة الريدز اليوم للفوز وتحقيق النقاط الثلاثة والعودة للتهديف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم ضد برينتفورد وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: الكانتارا، فابينيو، إليوت.

في خط الهجوم: صلاح، نونيز، تشامبرلين. 

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي 

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