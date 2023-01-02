أسوان ينقض على الزمالك بهدفين نظيفين فى الشوط لأول

الإثنين 02/يناير/2023 - 03:42 م

نجح فريق أسوان فى التقدم على أسوان بهدفين نظيفين فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز .

ونجح أسوان فى التقدم على الزمالك فى الدقيقة الرابعة بهدف عكسي بأقدام محمد عبدالغني، الذي وضعه الهدف بالخطأ في مرمى محمد عواد، بعد التسبب في حالة ارتباك داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض، أدت إلى تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

ونجح ديسلون كاموني سجل الهدف الثاني لأسوان فى الجقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع فى الشوط الأول ، ليترجم سيطرة أسوان الى هدف ثاني .

وكانت الأفضلية فى الشوط الأول لأسوان الذى كان أدائه مفاجئا بالنسبة للفريق الأبيض الذى لم يشكل خطورة على مرمي تماسيح النيل ، حيث حرم القائم الأيسر أسوان من تسجيل هدفين مؤكدين بعد مرور 30 دقيقة من الشطوط الأول .

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي المتواجد بالمركز الثاني، فيما يحل أسوان صاحب الملعب في لقاء اليوم بالمركز الثامن، برصيد 12 نقطة.

وضم تشكيل الزمالك كلا من :

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.