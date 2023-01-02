محافظ بني سويف يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

الإثنين 02/يناير/2023 - 02:04 م

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعاته الميدانية لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال زيارته لمجلس قروي سدس في عدد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، منسق عام المبادرة ببني سويف، مدحت رمضان رئيس مركز ببا، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس محمد ياسين مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومنسقي حياة كريمة

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمي بالقرية على مساحة 560متر،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية ، مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه ، وقد بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%. ، فيما يتم حالياً تاهيل وتدريب العاملين لتقلهم إليه وتشغيله

كما تايع المحافظ سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ووحدات الإسعاف،حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد وحدة سدس الصحية ، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع الصحي

وتضمنت الزيارة متابعة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية و تشمل إنشاء وتطوير نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف العمومية للسيارات، ضمن المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، حيث تفقد المحافظ مشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية التي تنفذها الأبنية التعليمية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية ،

وخلال الزيارة أشار المحافظ، إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة، لاسيما وأن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.