بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان في الأسبوع ١١ للدوري المصري

الإثنين 02/يناير/2023 - 12:45 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان ضمن منافسات الجولة ١١ للدوري المصري الممتاز ويسعى حامل اللقب للموسمين الماضيين للحفاظ على بطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والأولى في تاريخه بعدما نجح في اللحاق بمنافسه الأهلي وتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد ٢٤ نقطة قبل مباراة أسوان اليوم بفارق الأهداف عن منافسه الأهلي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد أسوان بث مباشر في الساعة الثالثة إلا ربع مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى فييرا المدير الفني للزمالك لمواصلة استغلال نزيف النقاط لمنافسه الأهلي والتربع منفردا على صدارة ترتيب الدوري الممتاز عن طريق حصد النقاط الثلاثة اليوم في مباراة أسوان وترقب نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز التي تذاع بث مباشر في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين عقب لقاء الزمالك وأسوان.

مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم في استاد أسوان تنقلها قناة أون سبورت ويدخل الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد عواد

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

وفي خط الوسط: عمرو السيسي – نبيل دونجا – إمام عاشور

وفي خط الهجوم: يوسف أسامة – سيف الجزيرى – أحمد زيزو

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك وأسوان في بطولة الدوري المصري