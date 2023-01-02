أسعار الذهب في ثاني أيام العام الجديد

الإثنين 02/يناير/2023 - 12:36 م

سجلت أسعار جرام الذهب في مصر، اليوم الإثنين 2 يناير 2023، استقرارا في ظل ترقب المواطنين لتحرك الذهب اليوم في أول تداولات العام بعد أن صعد بنسب قياسية خلال العام الماضي 2022.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر 1680 جنيه،عيار 24 سجل سعر الجرام 1920 جنيهًا.

وبلغ سجل سعر الذهب عيار 22 مستوى 1760 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1120 جنيهًا.

وسجلت الأونصة عالميا 1822 دولارًا، أو 59 ألف و712 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 13.440 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات عام 2022، منخفضة بنسبة هامشية، وذلك على الرغم من التشديد النقدي الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفض الذهب بنسبة 0.1% فقط في عام 2022 بعد أن دفعت الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر 2022، لكنه قلص خسائره منذ ذلك الحين.

أسعار الفائدة بالبنوك

وفي الربع الأخير 2022، سجل سعر الذهب عالميا أفضل أداء ربع سنوي له منذ يونيو 2020، بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وفي آخر يوم للتداول في عام 2022، يوم الجمعة الماضية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1824.02 دولار للأونصة، فين حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.01% عند 1826.2 دولارا.