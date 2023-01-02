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الإثنين 02 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 11 منطقة في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الإثنين عن 11 منطقة بقرى مركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة الطارئة.

وقالت الشركة انه سيتم فصل الكهرباء من الساعه 9 صباحًا وحتى إنتهاء الأعمال على مغذى العرب وذلك لإجراء الصيانة الطارئة والقرى المتأثرة بالفصل ( عزبة عاكف - عزبة أبو طالب - عزبة الديري - أبو شافعى - جبران - سرى - عرب الرواشدة - عرب المقابلة ). وسيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحًا وحتى إنتهاء أعمال الصيانة الطارئة على مغذى كفر الحصافة على تفريعة أحمد خالد والمناطق المتأثرة بالفصل ( عرب الخلوة - عزبة أحمد خالد - عزبة أحمد فج النور ).

قطع الكهرباء