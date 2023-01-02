اليوم.. شبورة مائية كثيفة وأمطار رعدية

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:33 ص

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة الي غزيرة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة،وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغري 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 8 درجات.