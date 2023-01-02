اليوم.. «سياحة النواب» تبحث آليات وضع سوهاج والمنيا على خريطة السياحة العالمية

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:49 ص

تستأنف لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، غدًا، اجتماعاتها، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمالها.

وتعقد اللجنة اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة للمجلس، اجتماعين موسعين، بحضور عدد من الجهات المعنية وممثلين لوزارة السياحة.

ويتناول الاجتماع الأول مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن عدم وضع محافظة سوهاج على خريطة السياحة العالمية، وآليات تهيئة المحافظة كواجهة سياحية.

ويناقش الاجتماع الثاني موضوع طلب إحاطة بشأن عدم تطوير منطقة البهنسا الإسلامية بالمنيا ووضعها على خريطة السياحة العالمية.