اليوم.. وزير الرياضة يفتتح مؤتمر "متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى"

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:48 ص

يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المؤتمر العلمى الدولى السابع عشر الذى يقام تحت عنوان "متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى.. التشريعات.. التحديات.. التطبيقات".

تنطلق فعاليات المؤتمر صباح اليوم الإثنين بحلسة افتتاحية بمركز الفنون بجامعة حلوان، وبتنظيم كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، وبمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين والأكاديميين، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورعاية جامعة الدول العربية.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور منها واقع التشريعات الرياضية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة الرياضية، والتطور الرقمي للاعبين، والمسئولية القانونية والمدنية في الاصابات الرياضية، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التشريع والتطبيق.

كما يضم مجموعة من الندوات وورش العمل منها قانون الرياضة ولاتجاهات المستحدثة في علوم الرياضة بالوطن العربي والتشريعات الرياضية، وتحديات البناء اللائحي لكليات التربية الرياضية بالوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة توصيات مؤتمر المناخ الدولي والتأثيرات علي الحركة الرياضية الدولية والمحلية.