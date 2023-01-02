اليوم.. صناعة البرلمان تناقش الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة

الإثنين 02/يناير/2023 - 04:30 ص

تشهد لجنة الصناعة اليوم الإثنين، مناقشة استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

فيما تشهد لجنة التضامن الاجتماعي عقد آخر جلسات استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدني للتنسيق بشأن إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استيضاح آلية وزارة التعليم العالي في التنسيق بينها وبين معهد تكنولوجيا المعلومات في تدريب الشباب في ظل التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.