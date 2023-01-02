هاني رمزي يسخر من عمرو دياب بسبب "سينجل".. والهضبة يرد

الإثنين 02/يناير/2023 - 12:51 ص

مازح الفنان هاني رمزي، النجم عمرو دياب "الهضبة" وذلك بعدما طرح الأخير أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سينجل" عبر تطبيق أنغامي احتفالا بقدوم السنة الجديدة 2023.

ونشر هاني رمزي صورة لعمرو دياب مع بعض المعجبات، مع وضع صورته الشهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي برفقتها بطريقة ساخرة، وعلق عليها: "قال سينجل قال".

ويذكر أن حقق الهضبة نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة “سينجل”، الذي طرحها للجمهور عبر تطبيق أنغامي احتفالا بقدوم السنة الجديدة 2023.

ولم يمر على طرح أغنية سينجل لعمرو دياب سوى ساعة ليتصدر تريند الأكثر استماعا عبر تطبيق أنغامي.