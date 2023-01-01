برلماني ألماني سابق: بريطانيا نادمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي

الأحد 01/يناير/2023 - 06:55 م

علق جمال قارصلي، البرلماني الألماني السابق، على آخر تطورات الاتحاد الأوروبي، بعد اعتماد دولة كرواتيا رسميا لعملة اليورو، وانضمامها إلى منطقة شنجن.

وقال "قارصلي"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "زووم"، إن الاتحاد الأوروبي عندما تم تأسيسه، لم يكن يهدف فقط إلى فكرة وجود اتحاد، بل تحويل الدول الأوروبية إلى وحدة واحدة، على غرار الولايات في أمريكا.

وأضاف، أن بريطانيا برغم تصريحات رئيس وزرائها، إلا أنها بالتأكيد نادمة بشدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها بذلك فقدت العديد من الامتيازات التي كانت تتمتع بها، بدليل الوضع الاقتصادي الصعب التي تعاني منه.

واستطرد، أن الاتحاد الأوروبي مازال لديه مشكلات داخلية وسياساته الخارجية والدفاعيةغير موحدة، إلا أنه يتطور ويخطو خطوات إيجابية للغاية.