سعر الدولار مساء أول أيام العام 2023

الأحد 01/يناير/2023 - 05:46 م

شهدت أسعار الدولار استقرارا في الجهاز المصرفي مساء اليوم الأحد الأول من يناير 2023 ، إجازة البنوك بمناسبة إنتهاء العام المالي الميلادي، عند أخر تعاملات الخميس الماضي نهاية جلسات التداولا الرسمي في البنوك.

وسجل أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.74 جنيهًا للشراء، و24.77 جنيهًا للبيع.

سجل أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الخميس الماضي في البنك الأهلي المصري - بنك مصر عند مستوى 24.66 جنيهًا للشراء، و24.71 جنيهًا للبيع.

اسعار الدولار مساء اليوم الأحد

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.71 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.74 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.70 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.71 جنيه للشراء. 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.