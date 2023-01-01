أبوبكر الديب لـ"BBC": انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو يمهد لخريطة اقتصادية أوروبية جديدة

الأحد 01/يناير/2023 - 06:34 م

قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إن اعتماد كرواتيا العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مع بداية سنة 2023 وانضمامها إلى منطقة شينجن، وإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، سيمكن 400 مليون شخص من دخولها بلا تأشيرات، ويمهد لخريطة إقتصادية أوروبية جديدة.

وأضاف الديب لقناة BBC عربي أن هذه الخطوة داعمة لاقتصاد البلاد في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في كل أنحاء العالم وبذلك تصبح كرواتيا وهي الدولة الواقعة في منطقة البلقان الدولة العشرين في منطقة اليورو.

وأوضح أن كرواتيا، وهي الجمهورية اليوغوسلافية السابق البالغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة وخاضت حرب استقلال في التسعينات، تستخدم اليورو حاليا بشكل واسع وأن 80 % من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو ما يعكس انعدام ثقة بالعملة المحلية مشيرا الي أن معدل التضخم في كرواتيا بلغ 13.5 % مقارنة بـ 10 % في منطقة اليورو كما أن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، مثل بولندا أو المجر، كانت أكثر عرضة لمخاطر تزايد التضخم.