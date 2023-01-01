الأحد 01/يناير/2023 - 03:20 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الورقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (تشكيل عصابى) تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الورقية "أجنبية ومحلية" وإتخاذهم من ("فيلا" كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى (6 أشخاص - لـ4 منهم معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالفيلا المشار إليها وأمكن ضبط 5 منهم وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى التقليد وكذا أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكراً لممارسة نشاطهم.. ضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة "أجنبية - محلية"- مبالغ مالية سليمة "عملات أجنبية ومحلية" - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - 3 سيارات "ملاكى" -

8 هواتف محمول - كمية من مخدر الحشيش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

