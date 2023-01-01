أسعار الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023

الأحد 01/يناير/2023 - 11:53 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 1 يناير 2023، لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، في أول أيام العام الجديد.

وقال البنك المركزى المصرى: إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.76 جنيه للبيع.

كما سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 24.66 جنيه للشراء، مقابل 24.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى بنك مصر 24.66 جنيه للشراء، مقابل 24.71 جنيه للبيع.

وسجل ايضا سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 24.74 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.