أسعار العملات اليوم الأحد 1يناير 2023

الأحد 01/يناير/2023 - 11:51 ص

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 1 يناير 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 24.6894جنيه للشراء، مقابل 24.7650جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 26.2671جنيه للشراء، مقابل 26.3500 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 29.6866 جنيه للشراء، مقابل 29.7898 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 26.6798 جنيه للشراء، مقابل 26.7730 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 18.4566 جنيه للشراء، مقابل 18.5145 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 3.5453 جنيه للشراء، مقابل 3.5573 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت الاسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 6.5646 جنيه للشراء، مقابل 6.5917 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 80.5791 جنيه للشراء، 80.8521 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 6.7222 جنيه للشراء ، مقابل 6.7434 جنيه للبيع.