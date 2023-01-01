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الأحد 01 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 1يناير 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 1 يناير 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 24.6894جنيه للشراء، مقابل 24.7650جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 26.2671جنيه للشراء، مقابل 26.3500 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  29.6866 جنيه للشراء، مقابل 29.7898 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 26.6798 جنيه للشراء، مقابل 26.7730 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 18.4566 جنيه للشراء،  مقابل 18.5145 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 3.5453 جنيه للشراء، مقابل 3.5573 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت الاسعار  خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 6.5646 جنيه للشراء، مقابل 6.5917 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  80.5791 جنيه للشراء، 80.8521 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 6.7222 جنيه للشراء ، مقابل 6.7434 جنيه للبيع.

اسعار العملات العملات اليوم