أسعار العملات اليوم الأحد 1يناير 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 1 يناير 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:
سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 24.6894جنيه للشراء، مقابل 24.7650جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 26.2671جنيه للشراء، مقابل 26.3500 جنيه للبيع.
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 29.6866 جنيه للشراء، مقابل 29.7898 جنيه للبيع.
أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 26.6798 جنيه للشراء، مقابل 26.7730 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 18.4566 جنيه للشراء، مقابل 18.5145 جنيه للبيع.
كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 3.5453 جنيه للشراء، مقابل 3.5573 جنيه للبيع.
وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت الاسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:
سجل سعر الريال السعودي نحو : 6.5646 جنيه للشراء، مقابل 6.5917 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 80.5791 جنيه للشراء، 80.8521 جنيه للبيع.
وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 6.7222 جنيه للشراء ، مقابل 6.7434 جنيه للبيع.