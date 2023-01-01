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الأحد 01 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تبدأ اليوم صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي على البطاقات

صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية
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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، عن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية اليوم، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.
 

وزارة التموين صرف السلع التموينية منافذ المجمعات الاستهلاكية صرف الدفعة الخامسة من الدعم