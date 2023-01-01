التموين تبدأ اليوم صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي على البطاقات

الأحد 01/يناير/2023 - 07:00 ص

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، عن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.



وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية اليوم، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.

