ads
الأحد 01 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يناير

صرف المعاشات - أرشيفية
صرف المعاشات - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات يناير، كما استمرت الوزارة أمس في صرف معاشات ديسمبر الجاري من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمي والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن صرف معاشات شهر يناير معاشات شهر يناير الدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعي