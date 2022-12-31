الرئيس الصيني: الوحدة مفتاح النجاح مع دخول البلاد مرحلة جديدة من السيطرة على كورونا

السبت 31/ديسمبر/2022 - 05:24 م

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت أن المثابرة والوحدة مفتاح النجاح مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الوقاية والسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقال شي، خلال كلمة له بمناسبة حلول عام 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، "بعد ظهور الجائحة، نتمسك دومًا بمبدأ الشعب أولًا والحياة أولًا"، مؤكدا أن الصين تمكنت من تجاوز الصعوبات والتحديات غير المسبوقة بفضل الجهود المضنية.

وأوضح شي أن عددًا كبيرًا من الكوادر والجماهير، وخاصة الكوادر الطبية والتمريضية يبقون في مناصبهم بشجاعة وصمود رغم المصاعب.