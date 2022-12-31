برلماني: الخروج من الأزمة الحالية يتطلب وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصري

السبت 31/ديسمبر/2022 - 11:30 ص

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ أن مواجهة المشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية يتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى مع الحد من الانفاق للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة العائدات المصرية من العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصري وذلك من خلال اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة المصرية لمضاعفة الايرادات السياحية من العملة الصعبة

وأشاد " الصالحى " فى تصريحات له بجهود الحكومة لترشيد الانفاق الحكومى مطالباً من الحكومة وضع قيود صارمة وحاسمة على الاستيراد والحظر التام لاستيراد أى سلع لها مثيل محلى وحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مع اتخاذ جميع الاجراءات لحماية العملة الوطنية والحفاظ على القيمة الحقيقية للجنيه المصرى ومواجهة أى اتجار فى العملة الصعبة.