اللقطات الأولى لمحاولة الهجوم على كمين الإسماعيلية.. فيديو

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 10:48 م

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية ”، اللقطات الأولى لمحاولة الهجوم على كمين أمني بجوار مسجد الصالحين في الإسماعيلية.

وتمكنت قوات الأمن من التصدي لمحاولة هجوم استهدفت كمينًا أمنيًا جوار مسجد الصالحبين في مدينة الإسماعيلية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ملاحقة منفذي محالوة الهجوم على الكمين الأمني بمدخل مدينة الإسماعيلية، التي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وافادت مصادر أمنية، أن 3 مسلحين مترجلين أطلقوا أعيرة نارية على أفراد الكمين، وتمكنت قوات الكمين من تصفية عنصر من الذين حاولوا استهداف الكمين الأمني، وجاري البحث اثنين آخرين تمكنوا من الهروب.

وأكدت مصادر طبية، أن الحادث أسفر عن إصابة 12 واستشهاد 4 آخرين منهم مدني، و2 من عناصر الشرطة وأحد منفذي محولة الهجوم.