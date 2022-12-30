بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الأسبوع ١٦ للدوري الإنجليزي

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 09:10 م

يستعد جمهور كرة القدم حول العالم لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة ١٦ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويتطلع النجم المصري محمد صلاح لمواصلة مشوار التألق بعدما ساهم في فوز ليفربول الأسبوع الماضي على استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحرز صلاح الهدف الأول.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وينقل موقع البوابة نيوز مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وتذاع على مجموعة قنوات بي إن سبورتس ويحتل الريدز المركز السادس برصيد ٢٥ نقطة من ١٥ مباراة ويسعى يورجن كلوب للانتصار اليوم على ليستر سيتي في اللقاء الذي يذاع بث مباشر من أجل الدخول للمربع الذهبي وضمان مقعد ضمن الأربعة الكبار لحجز مكان في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وعلى المستوى الفردي يسعى محمد صلاح نجم ليفربول لمواصلة التهديف وكسر الأرقام الفردية لأفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ أمام ليستر سيتي في مباراة اليوم الجمعة بعدما وصل لرقم ٧ أهداف حتى الآن في الموسم الحالي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي