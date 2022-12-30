أهالي بالسنبلاوين دقهلية يطالبون وزير الصحة بعودة مدير الوحدة الصحية بقرية غزالة

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 03:13 م

ناشد أهالى قرية غزالة التابعة إلى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بعودة الصيدلى عزت صبرى محمد إلى وظيفة مدير الوحدة الصحية بقرية غزالة مركز السنبلاوين دقهلية، والذى كان مديرا للوحدة منذ عام ٢٠١٧ حتى تم نقله وتعيين طبيبة بشرية حديثة التخرج مديرة للوحدة الصحية بغزالة .

وأوضح الأهالي أن تلك الطبيية لم تحضر سوى يوم واحد فقط منذ استلامها إدارة الوحدة يوم ٥ من شهر ديسمبر الجارى، ما أدى إلى نقص الخدمات فى الوحدة، والذي أثار غضب مواطني القرية البالغ عددهم حوال 40 ألف نسمة .

وأكد "محمد السيد"، أحد أهالي قرية غزالة، أن مركز طب الأسرة بالقرية يخلو تماما من الأطباء المتخصصين، مما يضطر مع الأهالي إلى السفر إلى مدينة المنصورة، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة وتحديدًا لكبار السن والأطفال، وهو ما يتسبب في إجهاد كبير عليهم بسبب طول المسافة.