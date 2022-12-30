اليوم.. مكتبة تنمية تنظم ندوة بعنوان "الأدب في مواجهة الحياة" بالمعادي

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 03:35 ص

تنظم مكتبة تنمية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً في فرع المكتبة بالمعادي ندوة بعنوان "الأدب فى مواجهة الحياة"، تستضيف فيها المترجم والروائي أحمد الزناتي، وتناقشه وتحاوره الكاتبة والروائية منصورة عز الدين.



أحمد الزناتي كاتب ومترجم مصري وُلد عام 1979، تخرج في قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس عام 2000، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2013، كما حصل أحمد الزناتى على جائزة الشارقة في الإبداع العربي فرع الرواية 2017 عن رواية البساط الفيروزي، وجائزة هيئة قصور الثقافة المصرية 2017 عن رواية ماضي.



ألف أحمد الزناتي العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين الرواية، والمجموعات القصصية، إلى جانب ترجمة عدة أعمال أدبية من الإنجليزية والألمانية إلى العربية، ومن مؤلفاته: "البساط الفيروزى"، و"لعبة الخيول الخشبية" و"جزر منعزلة".



ومن أعماله فى الترجمة، رواية "حديث الطاولة"، و"خزانة الكتب الجميلة.. كيف نقرأ؟ ولماذا؟"، و"طبول في الليل"، "رائحة الحبر"، و"قصة رواية" وهو كتاب المؤلف الألماني توماس وولف الصادر عام 1936، وصدرت نسخته المترجمة إلى العربية من ترجمة أحمد الزناتي عام 2020 عن دار مرايا للنشر والتوزيع بالقاهرة.



وترجم أيضا "رماد وإبرة وقلم رصاص وعود ثقاب" وهو قصص قصيرة للكاتب الألماني روبرت فالزر، و"أنت جواب السؤال" وهو رسائل مختارة إلى الشباب للألماني هيرمان هسه، و"حياة فتاة" (أو القديسة): تأليف الكاتب الألماني مارتن فالزر، وصدرت نسختها العربية من ترجمة أحمد الزناتي عام 2021 عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بالأردن.



أما منصورة عز الدين، فهى روائية وكاتبة قصة مصرية وُلِدت عام 1976وتُرجِمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات، واختيرت بين أفضل 39 كاتبًا عربيًا تحت سن الأربعين في مشروع بيروت 39، سنة 2009.



صدرت لها مجموعات قصصية: "ضوء مهتز" (2001)، "نحو الجنون" (2013) و"مأوى الغياب" (2018) وروايات: "متاهة مريم" (2004)، "وراء الفردوس" (2009)، "جبل الزمرد" (2014)، "أخيلة الظل" (2017) و"بساتين البصرة" (2020).



وصلت روايتها "وراء الفردوس" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2010. ونالت مجموعتها القصصية "نحو الجنون" جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014، وفازت روايتها "جبل الزمرد" بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014. ووصلت مجموعتها القصصية "مأوى الغياب" إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية عام 2018 والقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد فرع الآداب عام 2020.