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الخميس 29 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غلق نفق عرابى جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى لمدة شهر

غلق نفق عرابى جزئيا
غلق نفق عرابى جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى
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أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابى بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) إتجاه شارع أحمد عرابى، تحت أشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.


وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بالنتاوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه وذلك لمدة شهر، إبتداءً من الساعة الثامنة صباح غد الجمعة الموافق، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/۱/۲۸ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه  دون تعطيل الحركة المرورية. 


وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات للالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال.

 
وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظة الجيزة جزئي بالتناوب لنفق أحمد عرابي أعمال صيانة ورفع كفاءة واصلاح الفواصل المعدني نفق أحمد عرابى