أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 06:11 م

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية مساء تعاملات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وذلك بعد أن سجلت ارتفاع بنسبة 10 جنيهات في التعاملات الصباحية في ظل ارتفاع سعر المعدن الأصفر في السوق العالمي.

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بـ الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بـ مستندات التحصيل.

وقال كتاب دوري صادر اليوم عن البنك المركزي المصري أنه تقررإلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 222 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، بقيمة 11.5 جنيه، ليسجل مستوى 1811 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

قفز سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر ومدن الصعيد، بنحو 10 جنيهات، ليحقق مستوى 1585 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

صعد سعر الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، بقيمة 8.5 جنيه، ليبلغ نحو 1358 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الفئة الاقتصادية، مستوى 1056 جنيهًا للجرام، مسجلًا زيادة بنحو 6.75 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، عيار 18 من وزن 8 جرامات، اليوم الخميس، إلى 12680 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.