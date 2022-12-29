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الخميس 29 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط كميات من الكحول والأحبار مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، كميات كبيرة من الكحول والأحبار مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج.

 تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن كحول ومذيب أحبار ، كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الكحول ومذيبات الأحبار "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين .

 وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على(10000 لتر كحول خام –3420 لتر مذيب أحبار – 415 زجاجة كحول – 2 أدوات تصنيع - وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) .

 بمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مخزن بالمرج مذيب أحبار مجهولة المصدر مباحث إدارة التموين زجاجة كحول