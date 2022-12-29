ads
الخميس 29 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية

مطار مرسى علم الدولى
مطار مرسى علم الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 11 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر. 

وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم  وصول 4 رحلات من المطارات الإيطالية، رحلة من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة داخلة ورحلة من النمسا وأخرى من هولندا، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط حتى فنادق الإقامة.

مطار مرسى علم الدولى رحلات رحلة طيران