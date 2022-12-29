اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 07:53 ص

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 11 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم وصول 4 رحلات من المطارات الإيطالية، رحلة من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة داخلة ورحلة من النمسا وأخرى من هولندا، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط حتى فنادق الإقامة.