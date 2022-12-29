جامعة الأقصر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 05:58 ص

تستعد الكليات بجامعة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وترأس الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدورى رقم 40 لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكليات للعام الجامعى 2022-2023م.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة الانتهاء من إعداد كافة جداول الامتحانات للفصل الدراسى الأول مع مراعاة أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وأوصى رئيس الجامعة بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، لأداء أعمال الامتحانات فى سهولة ويسر.