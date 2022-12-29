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الخميس 29 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع عن رئيس جامعة دمنهور في قضية الرشوة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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تستأنف محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، اليوم الخميس، محاكمة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور ، بتهمة الرشوة مقابل إسناد أعمال لشركات مقاولات.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأول في القضية وهو الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وباسم راشد، الأمين المساعد للشئون المالية بالجامعة وأمل محمد محمود إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة ومحمد أحمد عبد العزيز الحاج، سائق رئيس الجامعة.