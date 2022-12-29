باكستان تصنع غواصات عسكرية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 05:47 ص

بدأت باكستان بتصنيع غواصات من جيل جديد لصالح سلاح البحرية في جيشها. وعملية تصنيع غواصة عسكرية جديدة من فئة Hangor، وهذه الغواصة تتميز بأنها نسخة معدلة عن غواصات Type-039B الصينية، كما جرت في هذا الحوض أيضا احتفالية لقص الفولاذ الأول للغواصة الثانية من هذه الفئة، والتي سيتم تطويرها هناك، وذلك حسبما جاء في “روسيا اليوم”.

الغواصات الباكستانية الجديدة ستعمل بالديزل والكهرباء، وستكون قادرة على الغوص لعمق 250 م، وسيبلغ طول كل غواصة 76 مترا، وعرضها 8.5 م تقريبا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 2800 طن، كما ستتسلح بمنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، وسيكون لها القدرة على إطلاق طوربيدات روسية وطوربيدات Yu-6.