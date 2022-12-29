خالد الدرسي يكشف كواليس أغنية "أرتجف بردا"

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 12:12 ص

أكد الشاعر الليبي خالد الدرسي، أنه قدم أغنية "أرتجف بردا" للمطرب أحمد الرباعي، على طريقة القصائد، وليس الأغاني العادية حتى تصل إلى الجمهور العربي كله من المحيط إلى الخليج، بدلا من تقديمها باللهجات المحلية.

وقال «الدرسي» في تصريحات لبرنامج "مطلوب للرد" الذي تقدمه الإعلامية آسيا محمود على قناة الشمس: لقد تم اختيار المطرب أحمد الرباعي لتقديم الأغنية حتى ندعم الوجوه الشبابية والصاعدة، مشيرًا إلى أنه صوت جميل ومميز.

وأضاف «الدرسي»: لقد تأثرت بالتراث الليبي رغم أنني غادرت ليبيا منذ فترة طويلة، لأنها بلد كبير جغرافيا، وهي غنية ومتعددة موسيقيا، وخير مثال على ذلك ما قدمه الفنان حميد الشاعري وهو متشبع بالتراث الليبي.

وتابع: المشهد الغنائي العربي يحتاج إلى كلمات جديدة ومناسبة حتى لو جاءت من اللهجات المحلية، مشيرا إلى أن كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، سمعها العالم العربي كله رغم أنها كلمات عامية، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم كلمات باللهجة المصرية إذا واتته الفرصة.