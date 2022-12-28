تباين في الأداء.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 05:25 م

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 2022/12/28، ارتفاع طفيف في عدد من البنوك فيما استقر سعر الدولار في غالبية البنوك.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 24.67 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرشان وصد إصدار البنك المركزي اليوم لضابط إرسال كشوف حسابات العملاء .

وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية، كالتالي:-

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

24.67 جنيه للشراء

24.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

24.66 جنيه للشراء

24.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

24.70 جنيه للشراء

24.77 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

24.64 جنيه للشراء

24.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

24.70 جنيه للشراء

24.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي

24.74 جنيه للشراء

24.77 جنيه للبيع

البنك المركزي يضع ضوابط جديدة لإرسال كشوف حسابات العملاء

وقرر البنك المركزي إلزام البنوك بعدة إجراءات متعلقة بضوابط إرسال كشوف حسابات العملاء سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، على أن يتم العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخه وعلى البنوك توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.

