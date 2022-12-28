الأربعاء المقبل..أمسية شعرية لعصام خليفة بدار الأوبرا

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 12:56 م

تستضيف دار الأوبرا المصرية الشاعر الدكتور عصام خليفة فى أولى أمسياتها الشعرية خلال العام الجديد، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء ٤ يناير على المسرح الصغير بدار الأوبرا

يلقى الشاعر الدكتور عصام خليفة، خلال الأمسية، باقة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية بمصاحبة موسيقية لثناءى العود دينا عبد الحميد وغسان يوسف وفرقتهما.

الحفل من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافى والفكرى، وإشراف عام د. مجدي صابر رءيس دار الاوبرا، مع ملاحظة أن الدخول مجاني للجمهور، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 يناير لـ عام 2023 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة (ويلز) بلندن.

يلقى خليفة أحدث ابداعاته فى مجال الشعر والتى تعبر عن اتجاهه الفكرى فى لقاء متجانس مع الموسيقى بهدف التأكيد على قوة الكلمة وسحر الايقاع منها قصيدة الأرض التى تتناول هموم الوطن والاحداث الجارية التى تمر بها البلاد الى جانب بعض أشعاره الرومانسية ومنها قصيدة العطر.

يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى ادارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن، ونال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية والولايات المتحدة وكندا، صدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى، جواز مرورى الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، فى ساحة التحرير والأرض، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والانجليزية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية، نشر له العديد من القصائد والمقالات فى عدد من الصحف الأجنبية والعربية.