اليوم.. ريال مدريد يواصل استعداداته لمواجهة بلد الوليد بالليجا

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:59 ص

يواصل اليوم الأربعاء ريال مدريد تحضيراته استعدادا لمواجهة بلد الوليد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهد المران حضور جميع اللاعبين، بينما تواصل غياب الثلاثي أوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا، ولوكا مودريتش.

وبدأ المران بالأحمال البدنية في صالة الألعاب الرياضية، ثم أجريت التطبيقات التكتيكية على أرض الملعب، وانتهى المران بمباريات مصغرة بين اللاعبين.

وسيواصل الفريق الملكي تحضيراته اليوم الأربعاء، استعدادا للقاء بلد الوليد، الذي سيكون الأول للميرنجي في استئناف المسابقات بعد أكثر من شهر ونصف من التوقف بسبب نهائيات مونديال قطر 2022.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.