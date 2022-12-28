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الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. استقبال تحويلات العاملين بالخارج الراغبين في التقديم على أراضٍ جديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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أعلنت وزارة الإسكان أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 28 ديسمبر الجارى، ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات لمن قاموا بالتحويل سابقا، وكذا تحويلات الحاجزين الجدد، وذلك للراغبين في التقدم في الطرح الجديد لقطع أراضي مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، والتي تم إتاحتها يوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إتاحة تلك الأراضي بهدف تلبية رغبات أكبر قدر من الحاجزين الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز خلال الفترة السابقة اعتبارًا من تاريخ 30/5/2022 وذلك بإعطائهم الأولوية فى الحجز.

وكان الدكتور عاصم الجزار، قد أعلن عن طرح قطع أراض جديدة مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، حيث تم يوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، إتاحة قطع الأراضي الجديدة بالموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضي الجديدة التي سيتم إتاحتها، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – العبور – العبور الجديدة – بدر – الشيخ زايد – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – المنصورة الجديدة).

 

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