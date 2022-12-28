اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل والدهم في بولاق

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:15 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث، في منطقة بولاق أبوالعلا.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق أبوالعلا، بلاغًا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.