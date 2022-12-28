اليوم.. انطلاق سباق الخيل على كأس "أوكس قطر"

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:22 ص

ينظم نادي السباق والفروسية اليوم الأربعاء سباق الخيل الثالث والعشرين على كأس "أوكس قطر" للخيل المهجنة الأصيلة على مضمار النادي بالريان.

ويشتمل السباق على 10 أشواط، بمجموع جوائز تصل إلى 458 ألف دولار، أبرزها الشوط العاشر الرئيسي لـ"أوكس قطر" للخيل المهجنة الأصيلة (عمر 3 سنوات للإناث فقط) (الدرجة 1) لمسافة 2000 متر، الذي تبلغ جائزته 100 ألف دولار.

ويترقب عشاق الفروسية سباق داربي قطر بعد غد الخميس ويضم السباق 10 أشواط، بمجموع جوائز مالية قدرها مليون وثلاثمائة ألف دولار، أبرزها الشوط العاشر والرئيسي لـ داربي قطر (الفئة الأولى) للخيل المهجنة الأصيلة (عمر 3 سنوات فقط) (الدرجة 1) وجوائزه، 500 ألف دولار.