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الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي يطلب لعب مباراة ستراسبورج اليوم في الدوري الفرنسي

مبابي
مبابي
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رفض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان تنفيذ مخطط كريستوف جالتيه، المدير الفني للفريق، استعدادا لاستئناف مشوار الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جالتيه ينوي إشراك نجوم الفريق تدريجيا بعد عودتهم من مونديال قطر، وفقا لمعايير عديدة.

أضافت أن جالتييه وجهازه المعاون يتعاملون بحذر شديد، ولا يريدون الاستعجال في الدفع بأي لاعب.

ولكن مبابي طالب  مدربه بالمشاركة أساسيا في مباراة ستراسبورج اليوم  الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري.

وأبلغ مبابي رغبته للمدير الفني لسان جيرمان بأنه يريد المشاركة أساسيا لتنفيس طاقته، والتخلص سريعا من حالة الإحباط التي تنتابه بعد خسارة المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح قبل 10 أيام في ملعب لوسيل.

الفرنسى كيليان مبابى اخبار الدوري الفرنسي