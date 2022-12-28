مبابي يطلب لعب مباراة ستراسبورج اليوم في الدوري الفرنسي

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 05:45 ص

رفض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان تنفيذ مخطط كريستوف جالتيه، المدير الفني للفريق، استعدادا لاستئناف مشوار الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جالتيه ينوي إشراك نجوم الفريق تدريجيا بعد عودتهم من مونديال قطر، وفقا لمعايير عديدة.

أضافت أن جالتييه وجهازه المعاون يتعاملون بحذر شديد، ولا يريدون الاستعجال في الدفع بأي لاعب.

ولكن مبابي طالب مدربه بالمشاركة أساسيا في مباراة ستراسبورج اليوم الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري.

وأبلغ مبابي رغبته للمدير الفني لسان جيرمان بأنه يريد المشاركة أساسيا لتنفيس طاقته، والتخلص سريعا من حالة الإحباط التي تنتابه بعد خسارة المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح قبل 10 أيام في ملعب لوسيل.