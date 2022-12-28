اليوم.. عرض فيلم "أوغسطينوس بن دموعها" بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:40 ص

بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني اليوم الأربعاء فيلم "أوغسطينوس بن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف.

الفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، ومن بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر "تونس إيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال إفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

جدير بالذكر أن الفيلم حائز على جائزة أفضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

يقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ ديسمبر في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية.

يذكر أن جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.