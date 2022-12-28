اليوم.. ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة العام الجديد للبولو في غنتوت بالإمارات

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 05:55 ص

يشهد ملعب سلطان بن زايد في نادي غنتوت بالإمارات اعتبارا من الثالثة من عصر اليوم الأربعاء ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة العام الجديد للبولو، التي ينظمها النادي في ملاعبه الرئيسية برعاية الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لمستوى أقل من 4 هاندكاب، والتي تختتم يوم الجمعة المقبل الموافق 30 ديسمبر.

تشارك في البطولة 4 فرق هي ليوا، والجميرا، والمرموم، وصير بني ياس، وتهدف لتوفير المزيد من فرص الاحتكاك للشباب الصاعدين بهدف إكسابهم الخبرة اللازمة وصناعة قاعدة متينة من اللاعبين الصاعدين.

وتشهد الجولة الثالثة الختامية من تمهيدي البطولة عصر اليوم اللقاء الذي يجمع بين فريقي صير بني ياس بولو، والمرموم بولو( بدون رصيد من النقاط وبدون فوز ) للفريقين حيث خسر كليهما في الجولتين الماضيتين، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز الأول قبل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام البطولة.

وتجمع المباراة الثانية التي تبدأ عند الرابعة والربع من بعد عصر اليوم أيضا لقاء الجميرا بولو وليوا بولو لتحديد صدارة البطولة بعد فوزهما في الجولتين الافتتاحيتين.

وكانت الجولة الثانية التي جرت أمس قد شهدت فوز فريق الجميرا بولو على فريق المرموم بقيادة يوسف بن دسمال هداف المباراة بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف، وأدارها الحكم ميجيل ديليا، كما فاز فريق ليوا بولو بقيادة علي المري هداف المباراة على فريق صير بني ياس 7/4، وأدارها الحكم هوجو بارابوتشي.