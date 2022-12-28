اليوم.. انطلاق مؤتمر تأثير مشروع إنشاء وحدتين غازيتين على البيئة بالعريش

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:40 ص

تنظم شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا، لعرض ومناقشة التأثيرات البيئية المحتملة لمشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش.

يعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالعريش، بحضور المهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

يناقش المؤتمر التأثيرات البيئية المحتملة لإنشاء وحدتين غازيتين ذات الدورة المتوسطة بقدرة كهربائية (٢)١٢٥ ميجا وات محطة كهرباء العريش الغازية.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعلن عن انشاء محطة لإنتاج الكهرباء بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه، بقدرة ١٢٥ ٢ ميجاوات، حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء، وسرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث أي طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة.