اليوم.. طلائع الجيش يصطدم بحرس الحدود في الدوري العام

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:30 ص

يخوض طلائع الجيش مواجهة اليوم الأربعاء التي تقام في تمام الساعة الخامسة على استاد جهاز الرياضة بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

ويؤدي لاعبو طلائع الجيش المران الأخير لهم اليوم على ملعب الفريق وبعدها مباشرة يعلن المدير الفني محمد يوسف قائمة اللاعبين المشاركين في اللقاء حيث يدخلون معسكرًا مغلقًا.

ودعا محمد يوسف اللاعبين لخوض مباراة اليوم بكل قوة من أجل تصحيح المسار وتحسين النتائج في الدوري المصري خلال الفترة القادمة مؤكدًا ضرورة الاستفادة من بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة فيوتشر.

وتعادل طلائع الجيش سلبيًا مع فيوتشر في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري.

وحرص محمد يوسف خلال الساعات الماضية على مشاهدة مباريات فريق حرس الحدود في الدوري المصري من أجل تحديد نقاط القوة والضعف والاستفادة منها في وضع الخطة الفنية لخوض مباراة اليوم.