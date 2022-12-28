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الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام 20 محاميًا بـ«إهانة القضاء» بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصدر محكمة جنايات المنيا، في جلستها المقرر عقدها، اليوم الأربعاء، الحكم في قضية اتهام 20 محاميا بمركز مغاغة شمال المنيا، بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013، بمحكمة مغاغة الجزئية.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس المحكمة، عقدت جلستها نهاية أكتوبر الماضي، واستمعت لمرافعات الدفاع، وحددت جلسة اليوم  الأربعاء 28 ديسمبر للنطق بالحكم في القضية.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمحامين تهم: إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، ومن بين المتهمين علاء حسن، نقيب عام محامين المنيا، وشيوخ محامي المحافظة.

اهانة القضاء أخبار محافظة المنيا