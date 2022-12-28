اليوم.. بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة "سيجارة"

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:25 ص

أعلن الفنان بهاء سلطان عن طرحه لأحدث أغانيه، والتى تأتى بعنوان "سيجارة" اليوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء عبر "يوتيوب" وكل المنصات الإلكترونية، ضمن الخطة التى وضعها خلال الفترة الماضية بالتواجد بأغانى جديدة يطرحها بشكل منفرد.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 25 يناير المقبل، ضمن منافسات منتصف العام الدراسي.

فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

ويستعد "سلطان" لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 27 يناير 2023 برفقة النجم جورج وسوف، كما يحيي حفلا آخر ضمن حفلات رأس السنة يوم 6 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية، برفقة فريق مسار إجباري، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.