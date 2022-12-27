رئيس البحوث الفلكية يكشف: لماذا لم يشعر المصريون بزلزال جنوب سيناء؟

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 11:47 م

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن سبب عدم شعور السكان بالزلزال الذي ضرب مدينة الطور، يوم الثلاثاء.

وقال القاضي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن خليجي العقبة والسويس ضمن المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا بمعدل يومي، لكن الهزات المسجلة لا تكون محسوسة.

وأضاف أن زلزال الطور في جنوب سيناء ليس بجديد في هذه المنطقة، إذ تكرر مرات عدة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الزلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وتابع: "الزلزال تلاه عدد من التوابع بلغت 15 تابعًا. تلك التوابع لم يشعر بها أحد نظرًا لعدم وجود مبان شاهقة أو ارتفاعات وتتراوح شدة تلك التوابع ما بين 2 و3.5 درجة".

وسجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، الثلاثاء، هزة أرضية علي بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة 02:11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة، وبقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وعلى خط عرض 28.04 شمالا، وخط الطول: 33.48 شرقا، والعمق: 9.61 كم.

وأشار المعهد إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.