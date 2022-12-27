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الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع 2000 جنيه في أسعار الحديد.. تعرف على التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة المواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل انخفاض أسعار الحديد، موضحا أن السوق شهد حالة من الارتباك وعدم الاستقرار؛ بسبب أزمة الدولار وتكدس المواد الخام في الموانئ.

وتابع الزيني، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الحديد على أرض المصنع ارتفعت من 23350 وحتى 25 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر البيع للمستهلك إلى 30 ألف جنيه في بعض المناطق.
 

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة المواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار ثابتة في المصانع ولكنها انخفضت للمستهلك بنحو 2000 جنيه في العديد من المناطق، وذلك بسبب انخفاض الدولار في السوق السوداء، والانفراجة في الإفراج عن البضائع بالموانئ.

وطالب أحمد الزيني، رئيس شعبة المواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، العملاء بالتمهل في الشراء؛ حيث إن السوق سوف يشهد استقرارًا وانخفاضا في الأسعار، حيث إن أسعار الحديد ثابتة في الخارج.

وأشار "الزيني"، إلى أن الأسعار تحتاج إلى المراقبة الشديدة من قبل الدولة لإحكام الأسعار وعودتها إلى طبيعتها، وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى استقرار السعر لدى التجار والموزعين، لافتا إلى أن سوق مواد البناء يشهد حالة من الفوضى والارتباك الشديد.

 

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