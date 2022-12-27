شاهد| حصاد تدريبات القوات المسلحة 2022.. 29 تدريبًا داخل الحدود و6 بالخارج

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 10:14 م

تحرص القوات المسلحة المصرية،على تنظيم التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة،وذلك استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية مع تلك الدول، بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري.

وحرصا من القيادة العامة للقوات المسلحة في تعظيم دور التعاون العسكري، اشتركت القوات المسلحة المصرية خلال 2022، في 29 تدريبا، منها 23 تدريبا داخل الحدود المصرية، و6 خارج الحدود، وذلك على النحو التالي:

تدريبات داخل الحدود

مصر وأمريكا

3 تدريبات بحرية عابرة

تدريب جوي مشترك

مصر وإسبانيا

تدريب بحري عابر

مصر واليونان

تدريب بحري عابر

تدريب جوي مشترك " مينا -2"

مصر وفرنسا

6 تدريبات بحرية عابرة

تدريب جوي مشترك "آمون -22"

تدريب بحري مشترك "رميسس 2022"

مصر وروسيا

تدريب بحري "جسر الصداقة -5"

مصر والأدرن

تدريب مشترك "العقبة 2"

مصر والسوادان

تدريب مشترك "حارس الجنوب -2"

علاوة على 5 تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات

تدريبات خارج الحدود

التدريب المصري الفرنسي

كليوباترا -2022، بالمياه الإقليمية الفرنسية

تدريب الموج الأحمر-5

بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسوادان واليمن، بالمياه الإقليمية السعودية.

التدريب المشترك قلعة الجيل لعناصر القوات الخاصة المصرية العمانية بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان -17"

التدريب الجوي المصري السعودي "فيصل -2"

التدريب المشترك "تبوك-5"